Ціни на нафту впали ще більше: чому сировина дешевшає вже другий день поспіль

У четвер, 28 травня 2020 року, ціни на нафту знижуються впродовж другої сесії торгів поспіль. Причиною цього падіння стали представлені дані щодо американської промисловості, які продемонстрували стрімке нарощування запасів сировини.

Тому сподівання, що попит на нафту плавно відновлюватиметься, коли світ поступово виходить з карантину й запускає економіку, уже не такі оптимістичні, пише Investing.com.

На вартість сировини вплинула ще й невизначеність щодо прихильності Росії до подальших масштабних скорочень видобутку ресурсу.

Адже, як відомо, країни ОПЕК+ зберуться 9 червня, щоб проаналізувати вже зроблене та домовитися про нові рішення для відновлення стабільності на ринку нафти.

Як змінилися ціни на нафту

Ф’ючерси за липень на нафту WTI знизилися на 4,4% (1,44 долара) – до 31,37 долара за барель, після того, як на початку сесії торгів опустилися на 5% – до мінімуму в 31,14 долара за барель.

(1,44 долара) – до 31,37 долара за барель, після того, як на початку сесії торгів опустилися на 5% – до мінімуму в 31,14 долара за барель. Липневі ф’ючерси на нафту Brent впали в ціні на 3,2% (1,10 долара) – до 33,64 долара за барель.

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Запаси ростуть, сподівання на відновлення попиту гаснуть: детально про ринок нафти

За словами Стівена Іннеса, головного стратега з ринків AxiCorp, неочікувані відомості Американського інститут нафти (API) про ріст запасів сировини та побоювання учасників ринку щодо рішення Росії збільшити видобуток є основними бар’єрами для подальшого зростання цін.

Як часто трапляється під час підготовки до засідання ОПЕК+, увага зосереджена саме на діях Росії. І це закономірно, оскільки історично країна завжди відставала під час виконання своїх зобов’язань в рамках ОПЕК+,

– додав Іннес.

Що відомо про запаси нафти й нафтопродуктів

За даними API, запаси сирої нафти зросли на 8,7 мільйона барелів упродовж минулого тижня, що закінчився 22 травня. Це число значно перевищує минулі прогнози аналітиків, які очікували, що обсяг сировини у сховищах зросте на 1,9 мільйона барелів. Запаси бензину підвищилися на 1,1 мільйона барелів, що більше в понад 10 разів за очікування аналітиків. Запаси дизельного пального та мазуту зросли на 6,9 мільйона барелів – це майже в чотири рази більше, ніж раніше передбачалося.

Це просто вказує на те, що хоч і відновлення попиту прогресую, але воно недостатньо сильне,

– стверджує Леклан Шоу, керівник підрозділу досліджень товарного ринку Національного банку Австралії.

Ринок ще чекає даних щодо запасів нафти та продуктів нафтопереробки від Міністерства енергетики США, щоб порівняти ці відомості з інформацією від API.

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Ціни на нафту напередодні

У середу, 27 травня, ціни на нафту різко впали після кількаденного зростання напередодні. Однак тоді причинами зниження вартості сировини стали події у Гонконгу та погіршення відносин між США і Китаєм. Зокрема, жителі Гонконгу вийшли на акцію протесту в неділю, 24 травня, проти закону про нацбезпеку, представленого Китаєм. У США розкритикували цей закон.