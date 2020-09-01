Назва "Інвестохіллс Веста", ім'я її директора Андрія Волкова і його партнера – засновника фінансової компанії "Геліос" Андрія Дудника в 2020 році все частіше звучать в українських ЗМІ і серед українського бізнесу. Приводом для цього стали історії українських підприємств, які "Інвестохіллс Веста" систематично намагається знищити, продати і незаконно нажитися на зруйнованих бізнесах.

Вищевказана компанія – одна з найвідоміших і агресивних гравців ринку стягнення боргів в Україні, пише "ГолосUA".

Важливо Tesla може залучити ще 5 млрд доларів від інвесторів: що відомо про плани компанії Ілона Маска

Серед їхніх методів роботи – викуп боргу за безцінь, тиск на власників бізнесу через Національну поліцію України, яка є частиною МВС, й інші правоохоронні органи, очорнення репутації менеджерів і власників підприємств, руйнування бізнесів і подальший продаж активів з максимальною наживою.

Директор ТОВ "Інвестохіллс Веста" Андрій Волков – екскерівник "Альфа Банку" і Нацкомфінпослуг. Може саме тому, йому так легко і з величезним дисконтом вдається викуповувати у ФГВФО борги "ласих" українських підприємств. До речі, після свого призначення керівником Нацкомфінпослуг ще в 2014 році Волков у коментарі виданню "Капітал" обіцяв продати всі компанії, до яких має відношення.

Зокрема, мовиться про "Рітейл-Страхування" і ще низку бізнес структур, якими він володіє через кіпрську Investohills Partners, зокрема цій структурі належить і "Інвестохіллс Веста". Компанії не були продані, а сумнівна репутація Волкова і невиконання ним вимог закону і своїх обіцянок не збентежило ні один відповідний регулюючий і контролюючий орган в Україні.

Російський слід і національна безпека

Вседозволеність в діях Андрія Волкова, швидше за все, пов'язана з Павлом Фуксом – псевдобізнесменом із заплутаною репутацією, змушеним перебратися у 2015 році з Росії в Україну, зокрема й через шахрайство в РФ, але, на думку деяких ЗМІ, досі пов'язаного з Росією. Плюс заступництво російської "Альфа Груп", частиною якої пан Волков був і є протягом довгого часу.

Сам Волков зараз вважає за краще не називати свої зв'язки з бізнесом і посадами в РФ, хоча раніше він понад 10 років працював в "Альфа Груп", яка займалася перехопленням корпоративного управління. Він відпрацьовував схеми "віджиму" бізнесу на російських компаніях і прямо заявляв, що може довести до банкрутства будь-яку компанію.

Фактично, Волков в особі "Інвестохіллс Веста" створив близнюка російської "Альфа Груп" – компанію, якій плювати на громадську думку, справедливість, закон, збереження виробництва, робочих місць і соціально-економічної стабільності. Єдина переслідувана мета – власна нажива. Допуск такого персонажа на український ринок – це пряма загроза безпеці нашої країни, яка чомусь не збентежила ні призначили його раніше на посаду глави Нацкомфінпослуг, ні контролюючих законність ведення бізнесу в Україні, ні Національну поліцію України, яка є частиною МВС, ні інші правоохоронні органи.

Банкір-невдаха

Злам у "кар'єрі" Волкова стався після відходу з постів в "Альфа Банку" і Нацкомфінпослуг. Судячи з усього ставленик країни-агресора РФ не зміг виправдати очікування свого "старшого брата" і змінити українське законодавство під нього.

"Альфа Груп" пролобіювала у 1998 році ухвалення закону "Про банкрутство" ув Росії, а потім ефективно та із задоволенням їм користувалася. І ця схема цілком може бути застосована і для України. Волков не зміг довести свою спроможність як управлінець і банкір, і, як зневажають його колишні колеги "через крисятництво в банку, на якому він був спійманий, змушений був піти у "свій бізнес".

Цікаво Доходи Zoom рекордно зросли, а засновник сервісу різко розбагатів на 4,2 млрд доларів: деталі

Єдине, що він вміє робити добре – це кошмарити українські компанії за допомогою МВС, інших правоохоронців та окремих суддів, і відбирати те, що ті будували роками, вкладаючи величезні сили і засоби в подібні виробництва.

Ламати – не будувати

Однією з найбільш гучних і скандальних історій є кейс з підприємствами провідного українського експортера, найбільшого переробника фруктів і ягід і виробника концентрованих соків T.B. Fruit "Яблуневий дар" і "Танк Транс". Як повідомляв раніше портал Delo.ua, "Інвестохіллс Веста" в листопаді 2019 року на аукціоні, проведеному Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), викупила права вимоги 6,19 млрд. Грн боргу "Яблуневий дар" і "Танк Транс" перед ліквідованим "Дельта Банком" за суму менше 5% від цих величезних мільярдів, а тепер, судячи з усього, використовує Національну поліцію України та інші правоохоронні органи як "некорумпованого" важеля тиску на цей український бізнес. У свою чергу "Яблуневий дар" і "Танк Транс" не можуть бути відповідачами у даній кримінальній виробництву або бути повинні компанії «Інвестохіллс Веста", оскільки розрахувалися за своїми борговими зобов'язаннями з раніше існуючим "Дельта Банком" шляхом Взаємопогашення кредиту депозитом в цьому ж банку. Але для "Інвестохіллс Веста" ні буква закону, ні відсутність компаній "Яблуневий дар" і "Танк Транс в списку боржників" Дельта Банку "не є аргументами, коли мова йде про можливість" спиляти "величезні кошти, використовуючи свої" некорумповані "зв'язку в національної поліції України, МВС та інших правоохоронних органах, а також маючи відпрацьовану схему "віджиму" активів.

Ще одну постраждалу від рук Волкова компанією є єдиний національний виробник шин з піввікової історією "Росава". Тут випускається якісна продукція, в тому числі для потреб Міністерства оборони України. Завдяки білоцерківським шинам для легкових автомобілів, комерційного транспорту, дорожньо–будівельної та сільськогосподарської техніки Україна стала відома далеко за кордоном. У листопаді 2019 року пул боргових зобов'язань ПрАТ "Росава" був викуплений у ФГВФО компанією "Інвестохіллс Веста" також за менш, ніж 5% його реальної вартості. Не чекаючи закінчення законної процедури банкрутства, "Інвестохіллс Веста" хоче забрати шинний завод за безцінь і продати його по частинах, знищивши виробництво, розпилявши унікальне обладнання на частини і здавши його на металобрухт, залишивши без роботи тисячі людей і позбавивши Білу Церкву місцевих податків і містоутворюючого підприємства, а Україну – єдиного національного виробника шин.

Постраждало і підприємство "Схід Солар". Директор "Схід Солара" Анатолій Старіцин раніше заявляв про рейдерську атаку "Вести" на підприємство: на підприємстві проводились обшуки Національною поліцією України та іншими силовими відомствами, а на співробітників тиснули ці та інші "некорумповані" правоохоронці.

Ще одна історія – претензії "Вести" до агрохолдингу "Мрія". За відпрацьованою схемою в 2019 році Волков викупив пул активів банку "Форум", куди входили і боргові зобов'язання "Мрії". На той момент контроль над активами "Мрії" перейшов до компанії SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company), що належить Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії. Волков вирішив тиснути на всіх фронтах з однією метою – створити якомога більше "паперових проблем" арабам на стартовій стадії, щоб змусити їх піти на поступки і відкупитися від настирливого опонента.

Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" не нехтує і малими і середніми підприємствами: компанія судиться в судах всіх рівнів і всіх регіонів з величезною кількістю фізичних і юридичних осіб.

Викуп права вимоги боргів, що є основною діяльністю "Інвестохіллс Веста", став вкрай популярною схемою легалізації колекторської діяльності, рейдерства і простого "віджиму" вже давно, особливо коли їй незаконно "допомагає" МВС та інші силові відомства України. Маючи на дворі фінансова криза, яка в українських умовах ускладнений багаторічною війною на сході країни, пандемією COVID-19, девальвацією, зруйнованими ринками та іншими проблемами, на боргових ринках "виживають" тільки ті, хто незаконно і сумнівно виставляє максимальні вимоги на мінімальні борги, накручуючи на них всі можливі пені, штрафи і відсотки. До того ж, підкріплює це всіма способами тиску, не «гребуючи" послугами МВС та інших правоохоронців, вміло спотворюючи дійсність в очах людей, які не занурених у проблематику. Від рейдерів 90–х "Інвестохіллс Весту" поки що відрізняє тільки відсутність застосування зброї під час захоплення майна.

Від стабільної діяльності підприємств залежить соціально-економічна ситуація окремих міст і країни в цілому. Відкритими залишаються питання скільки ще успішних, конкурентоздатних, технологічно сучасних, стратегічно важливих українських підприємств "Інвестохіллс Веста" зітре з лиця землі, скільки десятків тисяч людей залишаться без роботи, скільки кращих фахівців цинічно будуть викинуті "вестою" на вулицю, скільки мільярдів гривень податків не отримають бюджети поки МВС та інші правоохоронні органи будуть закривати на таку бурхливу "діяльність" очі, а іноді і допомагати їй? І це все відбувається сьогодні, коли вся країна і світ виявилися заручниками пандемії, викликаної коронавірусів Covid-19, коли всі розуміють, що від збереження підприємств і робочих місць залежить швидке відновлення економіки України та благополуччя її громадян. Адже навмисно ставити палки в колеса і добивати представників реального сектора української економіки в нелегкі для неї часи, допомагаючи спекулянтам і мародерам, – це загроза національній безпеці України.