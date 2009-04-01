Інвестор для Рarex

Уряд Латвії знайшов інвестора для націоналізованого через фінансову кризу банку Parex.

За повідомленням прем’єр міністра балтійської країни Валдіса Домбровскіса, 25% + 1 акцію "Парекса" погодився придбати Європейський банк реконструкції та розвитку, при цьому всі умови угоди та щонайголовніше ціну сторони ще не узгодили. Зараз ведуться переговори, договір мають підписати 16 квітня. Будь-яку іншу інформацію в уряді Латвії відмовились розкривати, посилаючись на конфіденційність. Нагадаємо, в розпал фінансової кризи восени минулого року, в "Парекс банку" розпочався масовий відтік капіталу, що змусило другу за кількістю активів фінустанову Латвії звернутись до влади по допомогу, після чого майже 85% акцій банку відійшли до уряду. В "Парекс банку" ввели жорсткі правила виплат депозитів фізичним та юридичним особам і почали пошук стратегічного інвестора.