Інвестор для Рarex
15:36, 1 квітня 2009 231
Уряд Латвії знайшов інвестора для націоналізованого через фінансову кризу банку Parex.
За повідомленням прем’єр міністра балтійської країни Валдіса Домбровскіса, 25% + 1 акцію "Парекса" погодився придбати Європейський банк реконструкції та розвитку, при цьому всі умови угоди та щонайголовніше ціну сторони ще не узгодили. Зараз ведуться переговори, договір мають підписати 16 квітня. Будь-яку іншу інформацію в уряді Латвії відмовились розкривати, посилаючись на конфіденційність. Нагадаємо, в розпал фінансової кризи восени минулого року, в "Парекс банку" розпочався масовий відтік капіталу, що змусило другу за кількістю активів фінустанову Латвії звернутись до влади по допомогу, після чого майже 85% акцій банку відійшли до уряду. В "Парекс банку" ввели жорсткі правила виплат депозитів фізичним та юридичним особам і почали пошук стратегічного інвестора.
Джерело: 24 Канал
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