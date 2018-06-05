iOS 12 від Apple: які нові можливості та додатки отримала операційка

На конференції WWDC 2018, яка розпочалася вчора, 4 червня, в каліфорнійському місті Сан-Хосе компанія Apple представила iOS 12.

За словами представників корпорації, оновлення підвищить продуктивність всіх пристроїв на iOS включно до 2013 року випуску. Наприклад, iPhone 6 Plus 2014 року запускатиме додатки на 40% швидше, клавіатуру – на 50%, а інтерфейс камери пришвидшиться на 70%. Окрім оптимізації iOS 12 отримала і низку цікавих функцій.

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Разом з оновленням Apple представила новий формат USDZ для швидкого відправлення AR-файлів. Для розробників стане доступний набір ARKit 2. Варто зазначити, що перший додаток на новій платформі написала LEGO – тепер користувачі можуть купувати віртуальний конструктор за 9,99 долара за штуку і збирати його в доповненій реальності. Відтепер ви зможете грати в Lego Batman в реальності. Ви обираєте свою фігурку Lego та ставите її на стіл, друга особа також ставить персонажа на стіл. Варто зазначити, що в таку гру можуть грати до чотирьох людей.



Apple презентувала оновлений додаток ARKit 2

В iOS також буде вбудований додаток Measure для вимірювання об'єктів камерою смартфона.



Компанія презентувала додаток для вимірювання об'єктів за допомогою камери смартфона



Тім Кук продемонстрував роботу Measure

В новій операційній системі розробники переробили пошук за фотографіями: тепер можна шукати картинки за подіями, об'єктам і родом занять. У додатку з'явилася вкладка "Для вас", в якій зібрані індивідуальні припущення, як в Google Фото.



Apple презентувала новий пошук для фотографій

Ще одна фішка iOS 12 – пропозиції поділитися фотографіями з людьми, яких система знайшла на зображенні.

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Голосовий помічник обзавівся функцією "Мітки", завдяки якій можна задати послідовність дій Siri для певної команди. Наприклад, якщо створити мітку "дістатися додому", Siri буде говорити погоду і включати радіо, коли користувач вимовляє задану фразу.



Компанія презентувала нові функції Siri

На екрані повідомлень з'явилися припущення Siri: тепер асистент нагадає зателефонувати бабусі в день народження і покаже швидку кнопку набору. Крім того, iOS 12 запам'ятовує звички користувача і виводить припущення на їх основі. Наприклад, помічник нагадає взяти кави, якщо власник смартфона купує її щоранку.

Додатки "Акції" та "Голосові нотатки" перенесли на iPad. У "акціях" з'являться фінансові новини, а голосові замітки тепер синхронізуються з iCloud. Також Apple перейменувала iBooks в Apple Books і переробила інтерфейс програми. А CarPlay в iOS 12 навчиться працювати зі сторонніми картами.

iOS 12 запропонує змінений режим "Не турбувати". Нова опція відключається за часом або при виході з певного місця. Повідомлення в режимі "Не турбувати" більше не відображаються на спеціальному екрані, щоб не відволікати користувача від сну і дати можливість відповісти на повідомлення вже після пробудження.



Apple змінила режим "Не турбувати"

Повідомлення в iOS 12 групуються по додатках і тематиці, а для налаштування сповіщень досить натиснути на їх картку.



Apple змінила алгоритми групування сповіщень із додатків

Оновлення додасть додаток зі статистикою використання ґаджета. У власників iOS-ґаджетів з'явиться можливість обмежити час, який йде на окремі програми.



В новій iOS з'явиться функція контролю за часом, який ви проводите в певних додатках

Вбудований месенджер в iOS отримав чотири нових Animoji: привид, коалу, тигра і динозавра. Користувачі iPhone X зможуть створювати персоналізовані смайли під назвою Memoji. Для налаштування доступні форма голови, зачіска, кольору очей і шкіри, окуляри та головний убір. Анімовані смайли можна накладати прямо на селфі разом з текстом, фільтрами і кліпартами.



Apple презентувала нові Animoji



Apple представила Memoji



Memoji матимуть дуже цікаві можливості

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FaceTime отримав підтримку групових дзвінків до 32 учасників і тепер інтегрований з вбудованим в iOS 12 месенджером. Інтерфейс цього додатку включає плитки, які збільшуються, коли людина починає говорити. Особа при відеодзвінку може замінити власне обличчя на Animoji або персональний Memoji.



Apple представила групові дзвінки у вбудованому додатку для комунікації



Під час дзвінків ви зможете використовувати Animoji та Memoji

Варто зазначити, що iOS 12 буде доступна для всіх пристроїв, які працюють на iOS 11. Фінальний реліз оновлення відбудеться восени, а тестова версія вийде вже найближчим часом.

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