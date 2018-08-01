iPhone X Plus може повністю витіснити iPad Mini

Компанія Apple практично на 100% вирішила замінити iPad Mini 6,5-дюймовим iPhone X Plus. До такого висновку дійшли журналісти із видання iHelpBR, які виявили в програмному коді iOS 12 beta 5 інформацію щодо роздільної здатності майбутнього смартфона, відтворення коду якого дозволило відобразити планшетну модель демонстрації інтерфейсу операційної системи.

Про це повідомляє Apple Insider.

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Операційна система iOS по-різному відображає інтерфейс на iPhone та iPad. Це добре помітно на прикладі штатних додатків, які на планшеті відображаються в розгорнутому вигляді, в той час як на смартфоні – в згорнутому. Наприклад, на iPad в додатку "Повідомлення" зліва буде видно список контактів, а праворуч – повідомлення розпочатої бесіди.



iPhone X Plus може відображи інтерфейс iOS, як на iPad Mini

Завдяки тому, що роздільна здатність екрана 6,5-дюймового iPhone X Plus дорівнюватиме 1 242 x 2 688 точок, на ньому буде можливо реалізувати планшетний формат відображення інтерфейсу. Таким чином майбутній фаблет має всі шанси стати ультимативним інструментом для користувачів, яким потрібен великий екран і всі переваги iPad в компактному корпусі.

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