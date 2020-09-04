Щоб купівля житла в кредит в Україні стала масовим явищем, відсотки за іпотеку слід встановити на рівні 3 або 4 річних. Нові програми кредитування потрібні також для середнього бізнесу. У 2021 році уряд планує рухатися до цих цілей.

Очільник Мінекономіки Ігор Петрашко анонсував розширення програм кредитування середнього бізнесу та програм іпотеки для українців через зміни до бюджету на 2021. Про це він говорив в ефірі "Право на владу" від 3 вересня.

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Про іпотеку у 3% річних

Поточна ставка за іпотекою – приблизно 10%. За словами міністра, це – забагато, а тому кредити на житло не стали масовими.

Щоб запрацювало, потрібна ставка за іпотекою в достроковому періоді 10 – 15 років у 3 – 4%. Тоді це буде масово,

– наголосив Петрашко.

Якщо сім'я заробляє у місяць в середньому 16 – 17 тисяч гривень (середній заробіток по країні), а хоче придбати квартиру вартістю 40 – 45 тисяч доларів (середня ціна в Україні), то лише за умов кредиту під 3% така сім'я буде сплачувати 7 – 8 тисяч гривень місячно протягом понад 10 років.

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Петрашко також нагадав, що у 2007 році іпотека у валюті в гривневому еквіваленті на сьогодні становила 200 мільярдів гривень щорічно.

Про таке ми можемо тільки мріяти. Але зараз це потихеньку закладаємо в наступні періоди, щоб у 2021 році пішли масові кредитування,

– підсумував Ігор Петрашко.

Про нові кредити для бізнесу

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" запускати було важко, як зізнався міністр. Та, зрештою, банки "почали кредитувати й конкурувати", що є явищем позитивним. Нема, мовляв, ставок у 25%, а облікова ставка НБУ взагалі 6%.

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Петрашко розповів, що за перших три місяці за програмою видали кредитів на 250 мільйонів, але зараз вже вийшли на показник у 800 – 900 мільйонів на тиждень. При цьому в уряді вважають, що й стільки – недостатньо, програму ж планували на 20 мільярдів, а маємо – приблизно 6,5.

У змінах до бюджету на наступний рік ми будемо розширювати програми. Будуть нові програми – для середнього бізнесу. Бо зараз вони діють тільки для мікро- та малих підприємств з обмеженою компенсацією,

– пообіцяв у підсумку очільник Мінекономіки.

Звернімо увагу, що з кінця серпня у "Слузі народу" неодноразово натякали, що "мають питання" до кількох міністрів, і що з огляду на це можливі кадрові зміни в уряді Шмигаля. Серед претендентів на звільнення називали міністрів економіки Петрашка та фінансів Марченка.