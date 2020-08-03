Пів року тому в Україні стартувала програма "Доступні кредити 5-7-9%". Вона почалась з ідеї президента – фінансово стимулювати розвиток мікро та малого підприємництва.

Діалог Уряду із ключовими бізнес-асоціаціями засвідчив, що найбільшою перепоною в активізації ділової ініціативи є брак доступного фінансування. Для дрібних підприємців кредитні ставки зазвичай вищі, а заставні вимоги – жорсткіші, аніж для середнього і великого бізнесу.

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Програми "Доступні кредити 5-7-9%": що це?

Розв'язання цієї проблеми лягло в основу Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Ключовий принцип програми – посилити самодостатність бізнесу, через доступність фінансових ресурсів.

Історія розвитку найбільших економік світу свідчить: власники глобальних компаній, які зробили свої держави великими, часто поставали саме з дрібних підприємців.

Мені особисто імпонує ізраїльський досвід, який вважаю актуальним і корисним для України. Цю невелику країну піднесла економічно глобальна ідея: створювати не просто робочі місця, а – умови самозайнятості. Її реалізація забезпечила Ізраїлю швидке технологічне зростання і статусне місце серед світових економічних лідерів.

З чого все починалось?

Українці, готові брати відповідальність за власну справу і нові робочі місця, є нашим золотим фондом. Упевнений, вони варті того, аби їх підтримувати бюджетними коштами. Саме на це спрямовано програму "Доступні кредити 5-7-9%", що стартувала пів року тому.

Перед її стартом Мінфін знайшов 2 млрд гривень для запуску програми. Це – не донорські чи запозичені кошти. Вони – з державного бюджету. Країна знайшла і запропонувала ці гроші дрібним підприємцям у критичний момент, коли пандемія паралізувала ділову активність.

Ми тричі змінювали програму, знімаючи перепони на шляху підприємців до доступних грошей. Щоразу, перед черговою зміною, ретельно опрацьовували пропозиції банків та представників асоціацій. І – знайшли оптимальне рішення.

Вже на етапі підготовки урядової постанови максимально спростили правила, аби уникнути корупційних ризиків. Усі ключові рішення щодо видачі кредиту приймаються на рівні банку відповідно до встановлених процедур. Але слід пам'ятати, що йдеться саме про кредитну угоду, відтак суворі вимоги уповноважених банків до учасників Програми, продиктовані, в першу чергу, їх корпоративними політиками та необхідністю захисту вкладників.

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Зі сторони уряду було суттєво пом'якшено умови участі у програмі та запроваджено нові антикризові продукти. Серед них – рефінансування отриманих кредитів та видачу нових – на поповнення оборотних коштів на досить привабливих умовах.

Пів року програмі: що кажуть цифри?

Піврічний досвід програми засвідчує, що найбільший попит мають саме кредити на рефінансування попередніх позик. Лише минулого тижня портфель рефінансованих кредитів зріс майже на мільярд гривень (864 млн гривень) і вже перевищує 2 млрд грн (2,513 млрд). А загалом сума таких заявок сягає 7,544 млрд гривень.

Стабільно високим є також запит на інвестиційні кредити. Станом на 3 серпня сума заявок у рамках цього продукту склала 5,275 мільярда гривень. Уповноважені банки вже видали інвестиційних кредитів обсягом 802,3 млн грн. Це дозволило оновити основні фонди підприємців приблизно на 1 млрд гривень.

У рамках спеціального антикризового кредитного пакета програми, який був введений урядом на час дії карантинних обмежень через світову пандемією COVID-19, підприємці вже отримали позик на суму 51,646 мільйона гривень, з них 47,860 мільйона гривень – кредити на поповнення обігових коштів.

Найбільш активними учасниками програми "Доступні кредити 5-7-9%" все ще залишаються підприємці, які працюють у сфері сільського господарства. На них припадає 58% усіх виданих позик програми. Утім, стабільно зростає частка кредитів для бізнесу, зайнятого в галузі переробної промисловості.

Станом на 3 серпня вона становила вже 14%, тоді як ще місяць тому на позики для підприємств переробної промисловості припадало 12%. На третьому місці – бізнес у сфері оптової та роздрібної торгівлі (12%).

Актуальність та ефективність програми "Доступні кредити 5-7-9%" підтверджує й високий попит на участь в ній з боку банківського ринку. 18 банків вже стали уповноваженими банками програми.

Ще два були відібрані Фондом розвитку підприємництва, який адмініструє програму, до участі та чекають на підписання відповідних договорів. Та ще вісім заявок на участь в програмі від банків перебувають на різних етапах розгляду Фондом.

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Загалом за шість місяців 1755 підприємців, які свого часу ризикнули відкрити власну справу, отримали державну підтримку на загальну суму 3,363 мільярда гривень. Упевнений, до кінця року ця цифра суттєво зросте.