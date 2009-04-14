Іпотеки не буде

Міжнародний іпотечний банк згортає іпотечне кредитування.

Чи не єдина в Україні фінустанова, яка донедавна спеціалізувалася майже виключно на кредитуванні громадян під заставу нерухомості - Міжнародний Іпотечний банк - згортає свій профільний бізнес і відтепер займатиметься переважно банківським рітейлом під новою маркою - Platinum Bank. В рамках ребрендингу, МІБ переорієнтовується на короткотермінове кредитування, на яке досі, починаючи з 2006 року, припадало близько третини його активів.Ґреґ Краснов (гендиректор банку Platinum Bank): ” Наші послуги - це депозитний продукт і короткі кредитні продукти - споживчі кредити, кредити готівкою, кеш-кредити. В наших планах є подальше розширення продуктової лінії і запуск кредитних карток”.Нагадаємо, Міжнародний іпотечний банк вийшов на український ринок як фінустанова зі 100% іноземного капіталу на початку 2005 року, коли кредитування під заставу житла і комерційної нерухомості тільки набирало обертів. Однак, уже наприкінці минулого року на тлі глобальної фінансової кризи, материнська структура МІБу - IMB Group заявила про згортання іпотечного бізнесу, і ребрендинг української дочки.