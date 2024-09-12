Російські ж зенітно-ракетні комплекси окупанти будуть використовувати в інших цілях. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що Росія готується відбивати авіацію України.

Дивіться також Росія може пошкодувати про отримання ракет з Ірану: у Forbes пояснили ризики для країни-агресора

До чого готується Росія і що може змінитись на полі бою

Військовий експерт розповів, що у росіян є від 5 до 7 тисяч ракет С-300 та С-400, які окупанти можуть використовувати в режимі "земля – земля". Дальність у цих ракет більша, ніж 120 кілометрів, а деяких умовах можуть завдавати ударів на відстань 200 кілометрів.

Крім цього, росіяни мають модернізовані ракети "Смерч" з дальністю теж 120 кілометрів, хоч і з не дуже високою точністю.

Однак після того, як ми побачили велику кількість ударів українськими безпілотниками по всій території Росії, ми зрозуміли, що росіяни, ймовірно, не будуть використовують ці зенітно-ракетні комплекси по землі, бо ракети дуже дорогі, а швидкість виробництва їх в Росії мала,

– пояснив Нарожний.

Через це, за словами військового експерта, росіяни мають дефіцит подібних засобів невеликого радіуса дії. Тому країні-агресорці доводиться купувати ракети в Ірані.

Щодо поля бою, Росія готується до відбиття атак української авіації. Росія шукає заміну своїх ракет будь-де, що свідчить про обмеженість її спроможності,

– підкреслив Нарожний.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі не може підтвердити застосування Росією іранських ракет, оскільки для цього потрібні докази.