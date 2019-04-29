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      Іран погрожує заблокувати постачання нафти через Перську затоку

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      Іран погрожує заблокувати постачання нафти через Перську затоку
      / Фото з відкритих джерел

      У разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана, Іран може заблокувати поставки нафти з Перської затоки і погрожує виходом з ядерної угоди.

      Керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що "якщо ворожість зростатиме і надалі", то вони можуть заблокувати і Ормузьку протоку, зазначило видання DW.

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      Такі погрози збоку Ірану пролунали на тлі заяви Білого дому про бажання посилити санкційний тиск на іранську нафтову галузь. США планують на початку травня скасувати винятки в забороні купівлі іранської нафти, що дозволяли Індії, Китаю, Японії та Туреччині імпортувати її без загроз санкцій з боку Америки.

      Наразі ми не маємо наміру закривати Ормузьку протоку, якщо військові дії не досягнуть того рівня, коли цього вже не можна буде уникнути. Якщо наша нафта не зможе проходити через Ормузську протоку, нафтопродукти інших держав також не проходити по ній, 
      – зазначив Багері.

      Президент Ірану Рухані та вищі військові командири країни раніше погрожували зірвати поставки нафти з держав Перської затоки, якщо Вашингтон спробує обмежити її експорт Тегераном.

      Ормузька протока важлива, оскільки пов'язує виробників сирої нафти на Близькому Сході з ринками в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Європі, Північній Америці.

      Іран також пригрозив вийти з ядерної угоди 2015 року, якщо європейські держави не гарантують йому можливості отримувати економічну вигоду від експорту нафти.

      Про яку угоду йдеться?Ядерна угода була укладена у червні 2015 року після багаторічних переговорів між Іраном і групою з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччини. Її мета – не допустити створення Іраном ядерної зброї за умови використання іранцями мирного атому.

      Попри дотримання Іраном усіх пунктів угоди, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про вихід Вашингтона з угоди. Відтоді США поступово посилюють санкції проти Ірану.

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      Теги: Санкції Іран Нафта Новини США
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