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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ірина Білик придбала квартиру біля моря в Одесі

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Ірина Білик
Ірина Білик / Instagram

В української співачки Ірини Білик з'явилося власне житло у портовому місті Одесі.

Подробицями наразі Ірина Білик ділиться неохоче. Про це повідомляє ТСН.

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Однак жінка запевняє, що не планує переїжджати з Києва до Одеси, а буде поєднувати відпочинок з роботою.

Зазначається, що найближчий приїзд артистки до Одеси запланований на 4 серпня: Ірина Білик виступить на новому концертному майданчику – у Літньому театрі "Морвокзал" – з  сольним шоу "Без Гриму. Найкраще. Про кохання".

"Я починаю збирати валізи в Одесу. А чим зайняті ви?" – писала Білик шанувальникам у соціальних мережах.

Раніше Ірина Білик зізналася, що власний будинок у Києві їй допоміг придбати Андрій Данилко.

"Я дуже хотіла купити будинок, але мені не вистачало грошей на нього. І Андрійко дав мені безвідсотковий кредит. Це був крок справжнього чоловіка", – зазначила вона.

До слова, наразі Ірина Білик має щасливі стосунки з режисером Асланом Ахмадовим. Зірка не приховує своїх почуттів та навіть зізнається, як вона уявляє своє ідеальне весілля.

Теги: LifeStyle Ірина Білик Музика Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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