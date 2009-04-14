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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ісламський комплекс

22:31, 14 квітня 2009 294

У Києві почалося будівництво мінарету.

У Духовному управлінні мусульман України кажуть - це тільки частина комплексу, який зведуть найближчим часом. Автори проекту - українські архітектори Олександр Комаровський та Сергій Бабушкін - за співпраці з фахівцем з Арабських країн, розробили комплекс не схожий на жодну з мечетей світу, оскільки зуміли внести український колорит у молитвенний дім мусульман. Мінарет, який має з'явиться біля мечеті уже за півроку матиме довжину 27 метрів. Щоправда, він не виконуватиме прямих функцій і муедзИн не закликатиме з башти вірян на молитву.Шейх Ахмед Тамім (Муфтій України): “Це символ, щоб всі знали, що в місті є мечеть, мінарет показує обличчя мусульман, показує що в Києві є центр для розвитку діалогу і міст взаємин з представниками різних культур”.У майбутньому ісламському комплексі окрім мечеті "Ар-Рахма" також з'являться медресе - навчальні приміщення та велика молебенна зала. Поки пропускна спроможність столичної мечеті невелика - приблизно півтори тисячі людей, у майбутньому це число може збільшитися ще на 1000 вірян. Добудовують комплекс коштами мусульман, у Києві їх понад 60 тисяч, а в Україні - понад 2 мільйони.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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