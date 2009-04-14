Ісламський комплекс

У Києві почалося будівництво мінарету.

У Духовному управлінні мусульман України кажуть - це тільки частина комплексу, який зведуть найближчим часом. Автори проекту - українські архітектори Олександр Комаровський та Сергій Бабушкін - за співпраці з фахівцем з Арабських країн, розробили комплекс не схожий на жодну з мечетей світу, оскільки зуміли внести український колорит у молитвенний дім мусульман. Мінарет, який має з'явиться біля мечеті уже за півроку матиме довжину 27 метрів. Щоправда, він не виконуватиме прямих функцій і муедзИн не закликатиме з башти вірян на молитву.Шейх Ахмед Тамім (Муфтій України): “Це символ, щоб всі знали, що в місті є мечеть, мінарет показує обличчя мусульман, показує що в Києві є центр для розвитку діалогу і міст взаємин з представниками різних культур”.У майбутньому ісламському комплексі окрім мечеті "Ар-Рахма" також з'являться медресе - навчальні приміщення та велика молебенна зала. Поки пропускна спроможність столичної мечеті невелика - приблизно півтори тисячі людей, у майбутньому це число може збільшитися ще на 1000 вірян. Добудовують комплекс коштами мусульман, у Києві їх понад 60 тисяч, а в Україні - понад 2 мільйони.