Іспанець Рафаель Надаль вп'яте в кар'єрі вийшов до фіналу Australian open

Тенісист Рафаель Надаль вп'яте в кар'єрі вийшов до фіналу Australian open. Іспанець менш ніж за дві години розібрався з греком Стефаносом Циципасом.

Для цього Рафаелю вистачило трьох сетів – 6:2, 6:4 та 6:0.

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"Мені пощастило повернутися назад до того місця (до фіналу – 24), де я був колись на цей момент", – Рафаель згадав про свою кар'єру, яка могла закінчитися через травму ноги, яку він зазнав у 2005 році.

"I feel lucky to be back from where I was in that moment."



- @RafaelNadal compares the memory of his career-threatening foot injury he suffered in 2005 to the moment of making the 2019 #AusOpen men's singles final. pic.twitter.com/4ChHNT9JKH — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 січня 2019 р.

У разі тріумфу на австралійському мейджорі, Надаль стане першим гравцем, який у відкриту еру тенісу виграв кожен турнір серії Grand Slam (чотири щорічні турніри – 24) бодай по два рази.

Багато аплодисментів та привітань Рафаелю Надалю і всій його команді за те, що він приніс теніс в інший вимір. Його гра мене надихає, я дійсно сподіваюся перемогти наступного разу,

– прокоментував суперник Стефанос Циципас.

Big applause and congrats to @RafaelNadal and his whole team for bringing tennis to another dimension. His game is more than inspiring to me. I really hope to get closer next time.



Big thanks to everyone for your support these two weeks here in Melbourne. I love this city! — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 24 січня 2019 р.

Натомість іншу путівку до фіналу розіграють Новак Джоковіч та Люк Пуй. А у жіночій сітці змагань у Мельбурні пара фіналісток уже відома. За титул побореться кривдниця Еліни Світоліної Наомі Осака. Японка у трьох партіях переграла чешку Кароліну Плішкову. А от інша представниця Чехії Петра Квітова бар'єр півфіналу подолала. Вона розібралася з американкою Даніелою Колінз.

Що таке Australian open? Це відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. Цьогоріч тенісний турнір проходить від 14 до 27 січня 2019 року на кортах Мельбурн-Парку в Мельбурні, Австралія. Це вже 107-ий чемпіонат Австралії з тенісу, 50-ий з початку відкритої ери, перший турнір Великого шолома в 2019 році.