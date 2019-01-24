Іспанець Рафаель Надаль вп'яте в кар'єрі вийшов до фіналу Australian open
Тенісист Рафаель Надаль вп'яте в кар'єрі вийшов до фіналу Australian open. Іспанець менш ніж за дві години розібрався з греком Стефаносом Циципасом.
Для цього Рафаелю вистачило трьох сетів – 6:2, 6:4 та 6:0.
Читайте також: Українська юніорка увірвалася до півфіналу Australian Open
"Мені пощастило повернутися назад до того місця (до фіналу – 24), де я був колись на цей момент", – Рафаель згадав про свою кар'єру, яка могла закінчитися через травму ноги, яку він зазнав у 2005 році.
У разі тріумфу на австралійському мейджорі, Надаль стане першим гравцем, який у відкриту еру тенісу виграв кожен турнір серії Grand Slam (чотири щорічні турніри – 24) бодай по два рази.
Багато аплодисментів та привітань Рафаелю Надалю і всій його команді за те, що він приніс теніс в інший вимір. Його гра мене надихає, я дійсно сподіваюся перемогти наступного разу,
– прокоментував суперник Стефанос Циципас.
Натомість іншу путівку до фіналу розіграють Новак Джоковіч та Люк Пуй. А у жіночій сітці змагань у Мельбурні пара фіналісток уже відома. За титул побореться кривдниця Еліни Світоліної Наомі Осака. Японка у трьох партіях переграла чешку Кароліну Плішкову. А от інша представниця Чехії Петра Квітова бар'єр півфіналу подолала. Вона розібралася з американкою Даніелою Колінз.
Що таке Australian open? Це відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. Цьогоріч тенісний турнір проходить від 14 до 27 січня 2019 року на кортах Мельбурн-Парку в Мельбурні, Австралія. Це вже 107-ий чемпіонат Австралії з тенісу, 50-ий з початку відкритої ери, перший турнір Великого шолома в 2019 році.