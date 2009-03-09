Іспанія: Формула-1

"Toro Rosso" останньою зі всіх команд представила новий болід.

Побачили усіх. Скудерія "Торро Россо" останньою з команд-учасниць Чемпіонату світу з автоперегонів у королівському класі Формула-1 представила публіці свій болід зразка 2009 року.Без зайвої помпезності пілоти стайні Себастьяни Буемі та Бурде зірвали із новенького автомобіля синє покривало прямо на піт-лейн траси у Барселоні, де розпочалися заключні групові тести перед стартом сезону. Оскільки болід розробляла "Red Bull Technology", то STR4 практично нічим не відрізняється від свого старшого брата RB5, за винятком звісно двигуна Феррарі.Честь першим випробувати болід на трасі випала Себастьяну Бурде. Таким чином перед колективом скудерії стоїть завдання за 4 дні тестів провести усю необхідну роботу з підготовки STR4 до нового сезону.