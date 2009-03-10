Іспанія: Формула-1

Кімі поки найкращий.

У Барселоні триває другий день тестів команд Формули-1. Після ранкової сесії лідерство в умовному заліку захопив пілот Феррарі Кімі Ряйконен.Фін наразі проїхав за кермом Ф 60 сорок чотири кола, а найкраще з них подолав за одну хвилину 20,314 тисячних секунди. Це зовсім трішки краще ніж час тріумфатора першого дня Ніка Хайдфельда, однак сьогодні пілотам ще їздити і їздити. Знову дивує екс-хонда, а тепер “Браун Ф1”.Рубенс Барікелло, який замінив у кокпіті Дженсона Баттона наразі володіє другим часом дня, щоправда бразилець поступився ряйконену аж 0,06 секунди. Третій результат в ранковій частині вільних заїздів показав пілот Тойоти Тімо Глок. Четвертий з відставанням від Ряйконен більш ніж у півтори секунди Фернандо Алонсо. Лише сьомий час поки у другого пілота макларена Хейке Коваляйнена.