Іспанія: Формула-1

Гарцюючі жеребці попри перешкоди скачуть швидше за інших.

Команда “Феррарі” знову зіткнулась із механічними проблемами під час тестів у Барселоні - Феліпе Масса через поломки, до прикладу у ранковій сесії заїздів проїхав лише 21 коло. Втім саме бразильцеві належить поки найкращий час дня - 1 хв. 20 с. і 168 тисячних секунди. Знову серед лідерів дебютант майбутнього чемпіонату - відроджена “Honda”, яка в середу працює із Дженсоном Баттоном - друга у протоколі. Більш як на півсекунди британець із команди Роса Брауна випередив “Рено” Фернандо Алонсо. В кінці заліку продовжують плестись гонщики “Макларен”. Чинний чемпіон Льюїс Хемілтон поки показав найгірший час - десятий.