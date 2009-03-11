Іспанія: Формула-1

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Команда Роса Брауна - колишня “Хонда” демонструє прекрасну готовність до старту нового сезону “Формули-1”. На тестах в Барселоні “Brawn GP” неодмінно потрапляє до трійки найкращих, а у третій день випробувань взагалі очолила протокол. Дженсон Баттон намотав 124 кола і більш як на секунду випередив найкращий показник найближчого переслідувача. Ним, до слова, став Феліпе Масса. Бразилець, який попри проблеми із F60 лідирував у ранковій сесії заїздів трохи здав у другій половині дня. Роберт Кубіца, а відповідно “BMW-Sauber” опинились на третій сходинці протоколу.Досі не вражає стайня “MClaren”. Льюїс Хемілтон демонструючи низькі результати протягом ранкової сесії, примудрився ще й після обіду розбити MP4-24. Чинний чемпіон не постраждав і згодом повернувся до тестів, попри це замкнув протокол.