Іспанія: Формула-1
18:47, 20 березня 2009 196
Фернандо Алонсо - триразовий чемпіон світу з перегонів у класі "Формула-1", принаймні так вважають іспанські букмекери.
Для прикладу авторитетна "Miapuesta" оцінює шанси іспанського пілота "Renault" з коефіцієнтом чотири з половиною. Трохи більший виграш чекає на тих хто вірить у Кіммі Ряйконена з "Ferrari" - п’ять з половиною. Замикає трійку головних претендентів на цьогорічну корону чинний чемпіон першої формули Льюїс Хемілтон із "Mclaren". Суму ставки за умови перемоги британця у чемпіонаті можна помножити у шість разів. Темні конячки перегонів - пілоти стайні "Brawn GP" Дженсон Баттон і Рубенс Барікелло відповідно п’ятий і шостий за коефіцієнтами іспанських букмекерів, поступаючись Феліпе Массі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
розглянута редактором сайту