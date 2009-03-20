Іспанія: Формула-1

Фернандо Алонсо - триразовий чемпіон світу з перегонів у класі "Формула-1", принаймні так вважають іспанські букмекери.

Для прикладу авторитетна "Miapuesta" оцінює шанси іспанського пілота "Renault" з коефіцієнтом чотири з половиною. Трохи більший виграш чекає на тих хто вірить у Кіммі Ряйконена з "Ferrari" - п’ять з половиною. Замикає трійку головних претендентів на цьогорічну корону чинний чемпіон першої формули Льюїс Хемілтон із "Mclaren". Суму ставки за умови перемоги британця у чемпіонаті можна помножити у шість разів. Темні конячки перегонів - пілоти стайні "Brawn GP" Дженсон Баттон і Рубенс Барікелло відповідно п’ятий і шостий за коефіцієнтами іспанських букмекерів, поступаючись Феліпе Массі.