Іспанія: Футбол

Мадридський "Реал" не втрачає надій таки випередити "Барселону" у чемпіонській гонці іспанської Прімери.

У 25 турі внутрішньої першості підопічні Хуанде Рамоса на виїзді переграли земляків головних конкурентів - "Еспаньол".Завдавши поразки саме "Барселоні" у попередньому матчі, "синьо-білі" утримували власні ворота недоторканими і до 67 хвилини поєдинку проти "бланкос"... Поки Гуті, незадовго до цього вийшовши на заміну, із штрафного вражаючи пробив у дев'ятку.Не встиг "Еспаньол" отямитись, як ще за 5 хвилин перевагу "Реалу", відчувши дежа-в’ю, подвоїв Рауль. Гонсалес просто скопіював власного красеня, забитого у попередньому турі "Бетісу". Знову в один дотик лівою з середньої дистанції і 2:0 на користь мадридців.Тим часом на 3 позиції Прімери міцно закріпилась "Севілья". Зусиллями Фредеріка Кануте андалусці привезли вольову перемогу з Більбао. Ігор Габілондо вивів місцевий "Атлетік" уперед на 26 хвилині зустрічі. У відповідь Кануте встиг зрівняти рахунок до перерви і вже у другій половині гри вирвав перемогу для "Севільї" 2:1.