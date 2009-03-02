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Іспанія: Футбол

11:31, 2 березня 2009 249

"Барселона" зазнала другої поразки поспіль у чемпіонаті.

Застереження: Мадридські матраци шкідливі для каталонців. Схоже цей пункт в інструкції під назвою як грати проти столичного клубу Гвардіола пропустив. Гравці мадридського "Атлетіко" завдали нашпигованій зірками "Барселоні" поразки, яка стала для синьо-гранатових другою поспіль, і третьою загалом у цьогорічній Прімері. Про те що матч із "Атлетіко" обернеться для каталонців трагедією в першому таймі ніщо не віщувало.За перших півгодини Анрі і Мессі забили по голу у столичні ворота. Відквитав один м’яч Дієго Форлан. За рахунку 2:1 команди і пішли на перерву. Вже у другій половині матчу Агуеро зрівняв рахунок. Втім на 72 хвилині Тьєрі Анрі оформив дубль і схоже повірив у те, що стане героєм матчу.На 80 хвилині перетягнути ковдру слави на себе захотілось Форлану реалізований пенальті і 3:3. Третій і останній дубль у матчі, слідом за Анрі та Форланом оформив зять Марадонни Агуеро. 4:3 - мадридський подарунок "Реалу" від "Атлетіко". Ще в суботу Королівський клуб взяв свої три очки у матчі зі "Еспаньолом". "Севілья" переграла "Атлетік". В неділю виграли свої матчі "Альмерія", "Рекреатіво" та "Депортіво". "Расінг" та "Осасуна" розійшлись миром. "Мальорка" мінімально здолала "Спортінг". "Валенсія" вже місяць не знає смаку перемог, цього разу "кажани" програли на Местальї "Вальядоліду". "Бетіс" та "Вільяреал" переможця не визначили. Відставання "Реала" від "Барселони" скоротилось до 4 очок. "Севілья" на третій позиції, "Вільяреал" на четвертій. "Атлетіко" уже наздогнало за очками "Валенсію".  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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