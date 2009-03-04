Іспанія: Футбол

Вибори нового президента "Реалу" відбудуться 5 липня.

"Вершкові" призначили вибори нового короля. Виконуючий обов’язки президента Мадридського "Реалу" Вісенете Балуда оголосив дату виборів на свою теперішню посаду. Відбудеться голосування не так вже й скоро - 5 липня. А-от розпочнеться робота над виборами із 29 березня скандальновідомою асамблеєю клубу. Нагадаємо, що в середині січня саме махінації із цією структурою і призвели до відставки останнього президента Вершкових Рамона Кальдерона. Рада директорів звинуватила його у підтасування голосів під час винесення Кальдерону вотуму довіри у грудні минулого року. За словами Балуди, раніше ніж в липні вибори не можуть відбутися, адже клуб повинен до кінця сезону залатати усі дірки в бюджеті, який сягає 400 мільйонів євро.Королівська ж команда уже встигла витратити на 15 мільйонів більше. Основним претендентом на посаду президента "Реалу", є бізнесмен, який вже колись очолював мадридську команду - Флорентіно Перес.Іспанець уже розпочав мінікампанію свого повернення у клуб і обіцяє, що приведе із собою у "Реал" Зідана, але вже не у якості гравця, а як тренера молодіжної команди.