20:17
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Іспанія: Футбол

16:51, 4 березня 2009 228

Безхмарне майбутнє Гвардіоли в "Барселоні" під великим питанням.

Про це стверджує "Трансфермаркет веб". За інформацією видання у тренера каталонців розпочались проблеми із президентом "Барселони" Жоаном Лапортою. І не зважаючи на вдалі результати "синьо-гранатових", Хосеп може пропрацювати із командою лише два роки. У 2010 році по закінченню сезону, якщо Гвардіола не зможе порозумітися із Лапортою, то скоріш за все розірве контракт із командою. Змінити думку Пепе також може призначення нового президента. Нагадаємо, що Гвардіола прийшов у "Барселони" влітку 2008 року після чого команда демонструє прекрасні результати. Каталонці програли у цьому сезоні лише три матчі Прімери і без перешкод пробились в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 163
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
326
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
564
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
345
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 627
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук