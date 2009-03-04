Іспанія: Футбол

Безхмарне майбутнє Гвардіоли в "Барселоні" під великим питанням.

Про це стверджує "Трансфермаркет веб". За інформацією видання у тренера каталонців розпочались проблеми із президентом "Барселони" Жоаном Лапортою. І не зважаючи на вдалі результати "синьо-гранатових", Хосеп може пропрацювати із командою лише два роки. У 2010 році по закінченню сезону, якщо Гвардіола не зможе порозумітися із Лапортою, то скоріш за все розірве контракт із командою. Змінити думку Пепе також може призначення нового президента. Нагадаємо, що Гвардіола прийшов у "Барселони" влітку 2008 року після чого команда демонструє прекрасні результати. Каталонці програли у цьому сезоні лише три матчі Прімери і без перешкод пробились в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.