Іспанія: Футбол

Хто ж забере очки, як не свої.

10-матчеву переможну серію мадридського "Реалу" у іспанській Прімері перервав чи не найпринциповіший суперник вершкових - "Атлетіко". "Галактікос" начебто і впевнено розпочали протистояння. Та кілька чудових нагод пішли коту під хвіст. "Матрацники" ж, будь-що бажаючи реваншуватися після поразки на власному стадіоні в 8 турі, теж змарнувавши кілька нагод, свого таки добилися.Блискавичну комбінацію, яка розпочалася ще біля власного штрафного, впевнено довів до логічного завершення Форлан. У тих же воротах, щоправда після перерви розписався і Хунтелар. Саме голландець, як виявилося, і приніс своїй команді одне очко, адже буквально за кілька хвилин після пропущеного м’яча Форлан оформити дубль не зумів – 1:1.Мадридськими розбірками миттєво скористалася "Барселона". Вже на 17 хвилині матчу проти "Атлетіка" з Більбао рахунок відкрив Бургос. Ще до перерви у Мессі не виникло проблем із реалізацією одинадцятиметрового удару, решта ударів "Барселони" мети не досягли, тож 2:0.3 очки і в активі третьої команди ліги. Голи Кануте і Ренато дозволили "Севільї" почуватися в матчі проти "Альмерії" досить впевнено. Негредо відквитав один м’яч з пенальті, але не більше.Єдиний гол приніс перемогу "Вільяреалу", знову програла "Валенсія", 8 м’ячів на двох в активі "Депортіво" і "Расінга", на 2 більше забили господарі. Результативну мирову розписали "Мальорка" і "Бетіс". По 3 очки здобули "Спортінг", "Вальядолід" і "Малага".6 очок тепер розділяє "Барселону" та "Реал". На 7 від вершкових відстає "Севілья", "Вільяреал" – 4-тий.