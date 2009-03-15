Іспанія: Футбол

Наздогнати "Барселону"!

Мадридський "Реал" не втрачає надії таки виконати нелегку місію і вирвати чемпіонський титул у футбольному чемпіонаті Іспанії. У 27 турі Прімери команда Хуанде Рамоса здобула надрезультативну перемогу у Більбао.Розгром місцевого "Атлетіка" самотужки проникнувши до воріт з лівого флангу розпочав Арьєн Роббен. Далі настав бенефіс Габріеля Хайнце, який спочатку подвоїв перевагу "Реалу", а згодом зрізав м'яча ще й у власні ворота. Отримавши такий подарунок баски примудрились залишитись у меншості. Занадто вже некоретно із Касільясом повівся Йєсте.Чисельна меншість однак, не завадила Льоренте зрівняти рахунок на останній хвилині першого тайму. За свою нахабність, "Атлетік" був покараний у другій половині матчу. Двічі Хунтелар і з пенальті Ігуаін довели рахунок до остаточного. 5:2 - 19 перемога "Реалу" у поточному чемпіонаті.Колишньої гри в умовах кризи ніяк не може відшукати "Валенсія". Стан справ у левантійському клубі відображає інцидент на 55 хвилині домашнього матчу проти "Рекреатіво". поблизу власних воріт кажани ушістьох не розібрались з одним лише Камуньясом. Добре хоч на результтивний удар останнього під завісу гри відповів Ернандес. 1:1 - "Валенсія" не перемагає вже 6 турів поспіль.