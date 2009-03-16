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Іспанія: Футбол

11:53, 16 березня 2009 246

Дубль Бояна Кркіча приніс перемогу "Барселоні".

Боян - основний інструмент в каталонському ансамблі. Пепе Гвардіола у матчі із "Альмерію" дещо несподівано випустив із стартових хвилин побігати за "синьо-гранатових" малолітнього Бояна Кркіча. Рішення тренера "Барселони" було більш ніж виправданим. Голкіпера господарів Дієго Алвеша не вдавалося пробити нікому, окрім Кркіча. У другому таймі Боян протягом трьох хвилин зміг відзначитись дублем у ворота "Альмерії". Спочатку відпасувала Кркічу стійка, потім більше допомогли індивідуальні дії і рикошет, хоча не відзначити красиву комбінацію не можна. У ще одному недільному матчі володар третьої сходинки у Прімері "Севілья" грала на виїзді проти "Малаги". Андалузцям, що стало звичним уже у цьому сезоні, довелось рятувати поєдинок в останній десятихвилинці. Господарі вже на 32 хвилині вигравали із перевагою у два м’ячі. Дублем відзначився Сальва. На 73 хвилині Кануте розпочав андалузьку рятівну операцію. За 6 хвилин до завершення основного часу Луіс Адріану її завершив 2:2.Уікенд для "Бетіса" та "Осамуни" виявився безгольовим. Здобули свої перемоги "Расінг Вальядолід" та "Спортінг". "Еспаньол" зміг у меншості добитися нічиєї у матчі із "Мальоркою". "Атлетік Мадрид" здолав "Вільяреал". Ще в суботу "Реал" розгромив "Атлетік", а "Валенсія" поєдинком із "Рекреатіво" вкотре довела, що в цьому році перемагати не збирається."Барселона" продовжує тримати "Реал" на відстані 6 очок, "Севілья" впевнено утримує третю позицію. "Вільяреал" четвертий. "Валенсія" - аж восьма.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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