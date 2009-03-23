Іспанія: Футбол

Екзекуція по-каталонськи!

Яскраво і ефектно “Барселона” здобула вже 22 перемогу у футбольному чемпіонаті Іспанії! У 28 туру Прімери команда Гвардіоли на своєму полі просто знищила "Малагу".Хаві Ернандес на 19 хвилині нагадав, хто найкращий гравець Євро-2008. Згодом вже Ліонель Мессі вкотре натякнув, хто претендує на статус першого на планеті. До перерви бідолашній “Малазі” довелось виймати ще й від Тьєрі Анрі і Семюеля Ето'о. Розшматування продовжилось і в другій половині гри.Свої афтографи в тенетах гостей не полінувались залишити Дані Алвеш і вдруге за матч Ето'о. 6:0 після 57 хвилини “Барса” заспокоїлась, довівши лік очок у турнірній таблиці до 69.Вичікуватти осічки каталонців продовжує найближчий переслідувач у чемпіонській гонці “Реал”. Мадридці скромніше та все ж з великим рахунком переграли “Альмерію”.Спершу сітку середземноморців сколихнув 20-тирічний бразилець Марселу. Ще дубль до свого активу записав голландець Клас-Ян Хунтелаар. Надійна гра Касільяса дозволила підсумувати 3:0 на користь “Реалу”.Переконливо три очки у грі проти “Вальядоліда” здобула “Севілья”. Вперше за 7 матчів перемогла “Валенсія”. Відзначимо також успіх “Мальорки” у грі із столичним “Атлетіко”.У турнірній таблиці “Барселона” утримує “Реал” на відстані 6 очок. На третій позиції комфортно влаштувалась “Севілья”. Далі “Вільяреал”, “Валенсія”, “Атлетіко” та “Депортіво”.