Іспанія: Футбол
10:31, 27 березня 2009 213
"Реал" завершить сезон з рекордними прибутками.
Найприбутковіший клуб планети продовжує піднімати планку надходжень. Мадридський "Реал" похизувався прибутками, які за попередніми підрахунками, накопичить за сезон 2008/2009 років. Королівський Клуб зуміє заробити 407 мільйонів євро, що на 41 мільйон більше, аніж за донедавна рекордний попередній рік.Навіть плануючи бюджет "Реал" мав намір отримати на 7 мільйонів менше. Сукупний ж дохід клубу до сплати податків складе 58 мільйонів євро. Окрім вражаючих прибутків за мадридцями залишились ще й чималі борги. Цьогоріч "Галактікос" скоротять їх розмір від 200 до 125 мільйонів.
Джерело: 24 Канал
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