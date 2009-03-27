Іспанія: Футбол

"Реал" завершить сезон з рекордними прибутками.

Найприбутковіший клуб планети продовжує піднімати планку надходжень. Мадридський "Реал" похизувався прибутками, які за попередніми підрахунками, накопичить за сезон 2008/2009 років. Королівський Клуб зуміє заробити 407 мільйонів євро, що на 41 мільйон більше, аніж за донедавна рекордний попередній рік.Навіть плануючи бюджет "Реал" мав намір отримати на 7 мільйонів менше. Сукупний ж дохід клубу до сплати податків складе 58 мільйонів євро. Окрім вражаючих прибутків за мадридцями залишились ще й чималі борги. Цьогоріч "Галактікос" скоротять їх розмір від 200 до 125 мільйонів.