Іспанія: Футбол

"Барселона" здобула четверту перемогу поспіль.

"Барселона" без Мессі. Хосеп Гвардіола вирішив дати відпочити південноамериканським футболістам, які щойно повернулися з таборів своїх збірних. Без гостроти Ліонеля та підключень до атаки Дані Алвеша атака "синьо-гранатових" виглядала доволі блідо. Втім це не завадило каталонцям повернутися з Вальядоліду з трьома пунктами. Перемогу гостям приніс влучний удар Самуеля Ето'о. Відзначимо чудову передачу Хаві. У другому таймі Ін'єста міг зробити перемогу "Барси" ще переконливішою, однак забракло кількох сантиметрів. 0:1 - четверта поспіль перемога каталонців.Продовжує переслідування одвічного суперника мадридський "Реал". Королівському клубові виїзна перемога над "Малагою" теж далася нелегко. Єдиний гол "вершкові" забили завдяки індивідуальній майстерності Ігуаїна. "Реал" цьогоріч на полях Іспанії ще не програвав.Несподіванка суботи - розгромна поразка "Вільяреала". "Жовту субмарину потопили в Альмерії - 3:0. "Севілья" на виїзді здолала "Рекреатіво", "Атлетік" з Більбао переграв "Мальорку". "Бетіс" поділив очки з “Нумансією”."Реал" і надалі на відстані шести очок від "Барселони". В зоні Ліги Чемпіонів також "Севілья і "Вільяреал". Шанс наблизитись до цих команд у неділю матимуть "Атлетіко", "Валенсія" та "Депортіво".