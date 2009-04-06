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Іспанія: Футбол

10:03, 6 квітня 2009 175

Дубль Пандіані допоміг "Осасуні" перемогти на виїзді "Атлетіко".

У Мадриді здулися матраци. Столичний "Атлетіко" у недільному матчі іспанської Прімери побачив у своїх воротах аж чотири м’ячі, авторство яких належить Осасуні. Вже на сьомій хвилині Вальтер Пандіані покарав столичний клуб за псевдоштучний офсайд. На таку зухвалість гостей відповів Дієго Форлан. На перерву команди почимчикували за переваги Осасуни - Вадош зробив рахунок 2:1. У другому таймі "матрацники" налаштувались відігратись за невдалу першу половину, натомість під свист власних трибун пропустили втретє та вдруге від Пандіані. Соромив "Атлетіко" Масуд. Іранський півзахисник одного оборонця змусив лежати на газоні, а іншому закрутив голову. Такий собі другий гол престижу за мадридців зумів забити Ібанєс. 2:4 у підсумку.У інших недільних матчах "Еспаньол" переміг "Депортіво", "Валенсія" ж розгромила "Хетафе". "Рассінг" переграв на виїзді "Спортінг". Днем раніше "Севілья", "Реал" та "Барселона" мінімально здолали своїх суперників. "Альмерія" познущалась над "Вільяреалом". "Атлетік" не особливо мучився із "Мальоркою". "Бетіс" та "Нумансія" забили по 3 м’ячі і поділили очки. У верхній частині турнірної таблиці давно уже нічого не змінюється. "Барселона" - перша, на шість очок менше у "Реала", на дев’ятиочковій дистанції мадридці тримають "Севілью". "Вільяреал", попри поразку, четвертий. "Валенсія" випередила "Атлетіко".   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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