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Іспанія: Футбол

10:41, 13 квітня 2009 259

42 секунди вистачило "Барселоні", аби відкрити рахунок у матчі проти "Рекреатіво".

Іньєсті після забитого голу залишається лише подякувати Тьєрі Анрі. До слова, гості не знітилися таким початком і ще в першому таймі втратили 2 чудові нагоди зрівняти рахунок. Перекреслив усі надії "Рекреатіво" їхній же захисник. Насіеф Морріс на 67 хвилині зрізав м'яч у власні ворота. 2:0 - 5 поспіль перемога каталонців у Прімері."Реал", схоже, вирішив іти нога в ногу з основними конкурентами за "золото" - "вершкові" навіть перемагають своїх суперників з таким же рахунком, що й "Барселона". Першими забивати повинні були гості - в цьому епізоді Луїс Прієто дивом не добив м'яч головою. Футболісти ж королівського клубу дуже не хотіли  осоромитися на очах можливо майбутнього партнера Девіда Бекхема. Ігуаїн настільки заплутав захисників "Вальядоліду" своїми фінтами, що ті лише спостерігали, як забивав Рауль. У другому таймі мадридці, забувши про принципи "фейр-плей" і Гойтома на газоні, реалізували контратаку – 2:0. Із інших результатів відзначимо несподівані домашні поразки "Вільяреала" та "Севільї". У принциповому для розподілу місць в зоні УЄФА матчі "Депортіво" - "Атлетіко" перемогу святкували гості. Відрив між "Барселоною" та "Реалом" не змінюється вже місяць - 6 очок. Третьою йде "Севілья". У зоні Ліги Чемпіонів тепер "Валенсія", що обійшла "Вільяреал". На одну сходинку піднялося столичне "Атлетіко". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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