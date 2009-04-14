Іспанія: Футбол

Хуанде Рамос замахнувся на вічні рекорди.

Принаймні саме такими вважали в столиці Іспанії досягнення тренера Мігеля Муньоса в сезоні 60-61-го років. Якщо "Реал" у неділю здолає "Рекреатіво", то це буде 15-а перемога королівського клубу у 16-ти матчах під орудою Рамоса. Три очки у матчі проти "Рекреатіво" можуть допомогти наставнику "вершкових" повторити ще одне досягнення команди Муньоса - 7 перемог поспіль на чужому полі.Наразі "Реал" здобув максимум очок у шести виїзних поєдинках із загальною різницею м'ячів 72. А востаннє королівський клуб у Прімері програвав на виїзді ще минулого року. Тоді чинні чемпіони Іспанії на "Ноу Камп" поступилися "Барселоні" 0:2.