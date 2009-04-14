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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Іспанія: Футбол

19:52, 14 квітня 2009 185

Хуанде Рамос замахнувся на вічні рекорди.

Принаймні саме такими вважали в столиці Іспанії досягнення тренера Мігеля Муньоса в сезоні 60-61-го років. Якщо "Реал" у неділю здолає "Рекреатіво", то це буде 15-а перемога королівського клубу у 16-ти матчах під орудою Рамоса. Три очки у матчі проти "Рекреатіво" можуть допомогти наставнику "вершкових" повторити ще одне досягнення команди Муньоса - 7 перемог поспіль на чужому полі.Наразі "Реал" здобув максимум очок у шести виїзних поєдинках із загальною різницею м'ячів 72. А востаннє королівський клуб у Прімері програвав на виїзді ще минулого року. Тоді чинні чемпіони Іспанії на "Ноу Камп" поступилися "Барселоні" 0:2. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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