Іспанія: Le Mans Series

Екіпаж Мюкке-Хороуз-Енге виграв першу гонку чемпіонату.

Штефан Мюкке, Ян Хароуз і Томаш Енге виграли перший етап престижної серії кільцевих перегонів на витривалість "Ле Ман" у Барселоні. Тисячу кілометрів каталонського треку екіпаж "Лола Астон Мартін" подолав за 6 годин і 5 секунд. ЗА відсутності "Пежо" і при відвертих проблемах у "Ауді" в одному колі з переможцями зумів фінішувати лише дует "Пескаролло" у складі Бульйона і Тенсо.Французи претендували на перемогу, втім замешкавшись на піт-стопі програли Астон Мартіну п'ятнадцять секунд. На останню сходинку подіуму зійшли Стефан Ортеллі і племінник Аертона Сенни Бруно, які за кермом "Кураж Ореки" відстали від тріумфоторів гонки на три кола.