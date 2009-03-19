Іспанія: "Реал"

Флорентіно Перес відмовляється від переходу К. Роналду в "Реал".

Ніяких Кріштіану на Сантьягу Бернабео. Найімовірніший новий президент "Реалу" Флорентіно Перес вирішив відмовитись від нав’язливої ідеї його попередника Рамона Кальдерона купити в команду суперзірку "Манчестери Юнайтед" Кріштіану Роналду. По приходу в Королівський клуб, а це повинно відбутись в липні після голосування за кандидата на пост президента клубу, Перес планує припинити трансферну сагу "Роналду в "Реалі". Натомість, іспанський бізнесмен знайшов іншу ціль - бразильця Кака, пише каталонська газета "Спорт".Після приходу в "Мілан" таких суперзірок як Роналдінью та Бекхем, плеймейкр себе не комфортно відчуває тому може погодитись на перехід в стан "вершкових". Втім слава Девіда можне не врятувати Кака і в Мадриді. В іспанській пресі поширились чутки, що після закінчення контракту із "Гелаксі", Бекс може повернутись не в "Мілан", а в "Реал", де колись уже провів не один рік своєї кар’єри. Щоб не розбалансувати команду суперзірками, як колись це вже було, Перес планує здійснювати трансфери лише після погодження з Хорхе Вальдано та Зенадіном Зіданом. Повернення останнього у "Реал" в якості тренера молоді, нагадаємо, є основною передвиборчою фішкою Переса.