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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Іспанія: Теніс

18:24, 12 квітня 2009 202

З почином, Єлено.

Сербська тенісистка Єлена Янковіч здобула перший титул у 2009 році, тріумфувавши на турнірі в іспанській Марбельї. Старт ґрунтового сезону четвертій ракетці світу, слід зазначити, вдався не дуже легко. На шляху до фіналу сербка насилу здолала Роберту Вінчі, та й Анабель-Медіна Гаррігес добряче полоскотала нерви Янковіч. Непроста суперниця дісталась Єлєні і у вирішальному матчі - іспанка Карла Суарес-Наварро, яка незвично для WTA-туру прекрасно володіє одноручним бекхендом, почувалась повноцінною господаркою кортів.Поступившись у першій партії – 3:6, у другому сеті вже іспанка диктувала гру – 6:3. У вирішальний партії взнаки, втім дався брак досвіду 20-річної Суарес-Наварро. Янковіч реалізувала на один брейк-поінт більше - 3 проти 2 і тріумфувала з тим таки рахунком 6:3. Переможниця отримує чек на 112 тисяч доларів і додає у заліку WTA 280 залікових очок. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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