Іспанія: Велоспорт

Справжні пристрасті лише набирають обертів.

Австралієць Кейдел Еванс втратив лідерство у генеральній класифікації останньої супервелобагатоденки сезону "Вуельти". За підсумками 9-ого етапу іспанського Гранд Туру "золоту майку" перехопив господар трас Алехандро Вальверде.Левової частки 189-ти кілометрів дистанції із сімома горами різної категорії складності представник "Кайс д'Епарн" провів у пелотоні. Основна група, тим часом, упевнено тримала на безпечній дистанції кількох втікачів, жоден із який не претендував на найвищі позиції генералу.Зрештою, з-поміж відчайдухів, лише Густаво Сесар Велосо зумів зберегти належний темп аж до фінішної лінії, і таки записав до свого активу перемогу на етапі. За 21 секунду приїхав другий у підсумку Марко Марзано, а от найцікавіша боротьба розгорнулась за третю сходинку етапу.З пелоту зумів вистрибнути поки ще власник "золотої майки" Еванс, до групи якого миттєво прилаштувався і Вальверде. Буквально на останньому віражі Алєхандро "відчепив" австралійця і фінішувавши третім, очолив генеральну класифікацію. Кейдел Еванс тепер другий і поступається лідеру 7 секундами.