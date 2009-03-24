Іспанія: Велоспорт
10:32, 24 березня 2009 251
Ленс Армстронг може пропустити "Giro d'Italia 2009".
Один із запланованих стартів під загрозою зриву. Легенда велоспорту Ленс Армстронг, найімовірніше, не візьме участі у травневій багатоденці "Giro d'Italia" через падіння на першому етапі перегонів, які тривають в Іспанії. Згадаємо, потрапивши в завал у дебютний день змагань, 37-річний американець зійшов із дистанції і потрапив до карети швидкої допомоги. Як і передбачали лікарі, у Армстронга зламана ключиця, і хірургічного втручання не уникнути. У найближчі дні Ленс повернеться на батьківщину, де йому зроблять операцію, втім остаточних термінів повернення американця у пелотон не називають ані ескулапи, ані представники команди "Астана". Сумнівно, що Армстронг встигне повністю відновитись до 9 травня, коли стартують 92 за ліком перегони "Giro d'Italia". Тож основний акцент легенда робитиме на "Тур де Франс", який спробує виграти вже увосьме.
Джерело: 24 Канал
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