Іспанія: WSBK

Японець Норіюкі Хага зміцнив лідерство в світовій серії мотоперегонів "Супербайк".

Пілот "Дукаті" виграв обидві гонки в іспанській Валенсії. В першій представник країни Сонця, що сходить перевершив італійця Фабріціо та німця Нойкірхнера, які фінішували відповідно другим і третім.У другій гонці Хага був прудкішим, аніж той таки партнер по "Дукаті" Фабріціо, який цього разу фінішував третім, і безпосередній конкурент у боротьбі за чемпіонатсво американець Бен Спіс. Представник "Ямахи" після падіння у першому заїзді, другу гонку завершив на другій сходинці п'єдесталу. У загальному заліку Хага випереджає Спіса вже на 40 пунктів.