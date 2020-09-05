У Мадриді вирішили посилити карантинні обмеження. У переважній більшості вони стосуються проведення масових заходів. Нові правила набувають чинності вже за два дні, тобто з 7 вересня.

Причиною посилення обмежень стала погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19 у Мадриді. Про це повідомляє El Pais.

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У Мадриді повертають обмеження на кількість учасників таких заходів, як:

меси,

весілля,

хрестини,

похорони.

У залах крематоріїв тепер дозволено збирати не більше 25 осіб, а під час церемоній надворі – не більше 50. На весіллях та інших святкових заходах кількість учасників має бути не більше 60% місткості залів. При цьому заборонені коктейлі, зібрання біля бару і танці – споживати їжу і напої можна тільки сидячи.

Уряд планує переглядати обмеження кожні 15 днів.

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