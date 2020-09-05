В Іспанії посилюють обмеження на масові заходи через погіршення ситуації з COVID-19
У Мадриді вирішили посилити карантинні обмеження. У переважній більшості вони стосуються проведення масових заходів. Нові правила набувають чинності вже за два дні, тобто з 7 вересня.
Причиною посилення обмежень стала погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19 у Мадриді. Про це повідомляє El Pais.
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Що зміниться з 7 вересня в Іспанії
У Мадриді повертають обмеження на кількість учасників таких заходів, як:
- меси,
- весілля,
- хрестини,
- похорони.
У залах крематоріїв тепер дозволено збирати не більше 25 осіб, а під час церемоній надворі – не більше 50. На весіллях та інших святкових заходах кількість учасників має бути не більше 60% місткості залів. При цьому заборонені коктейлі, зібрання біля бару і танці – споживати їжу і напої можна тільки сидячи.
Уряд планує переглядати обмеження кожні 15 днів.
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- Мадрид зараз на першому місці серед автономних регіонів Іспанії за кількістю нових заражень (лише за останню добу — 2 859 нових випадків) та госпіталізацій, а також серед перших – за кількістю померлих хворих минулого тижня (73).
- Ситуація в Іспанії загалом продовжує погіршуватися. Третій день поспіль приріст нових хворих перевищує 8 тисяч, а вчорашній показник наблизився до 9 000. Востаннє такі цифри фіксували на піку епідемії в середині березня.
- Навесні 2020 року Іспанія була деякий час найбільш ураженою коронавірусом країною Європи. Всього за час епідемії в Іспанії виявили приблизно 500 тисяч випадків зараження, понад 29 тисяч осіб померло.