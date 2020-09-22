В іспанському місті Алькала-де-Енарес неподалік Мадрида спаплюжили меморіал Небесної Сотні – вандали розмалювали пам'ятник балончиком. До слова, це вже не вперше в Іспанії вчинили наругу над меморіалом українських героїв.

Вандали намалювали баланчиком на пам'ятнику фашистську зірку. Крім того, зіпсували напис на меморіальній дошці. Про це у фейсбуці повідомив ексголова асоціації "Українці Алкали" Андрій Модрицький.

Читайте також П’яний житель Луганщини публічно спалив прапор України: що йому загрожує

За словами Модрицького, пам'ятник, ймовірно, псують місцеві комуністичні партії та радикали. Все тому, що вони вважають українців фашистами.

Після декількох років затишшя, як тільки політична рівновага України похитнулася, так звані "антифашисти" знову піднімають голови та, як ті коти, підступно шкодять. Прошу посольство України в Іспанії звернути увагу на цей факт,

– розповів Модрицький.

Він також зауважив, що це вже другий випадок наруги над меморіалом в Іспанії. Вперше вандали спаплюжили його у 2015 році.

Що відомо про меморіал Небесної сотні в Алькала-де-Енарес

У 2014 році в Алькала-де-Енарес відкрили один із перших у світі пам’ятників Небесній Сотні й Тарасу Шевченку. З нагоди 200-річчя з дня народження поета, місцеві українці за власний кошт висадили поблизу меморіалу "садок вишневий" з 47 дерев. Вони символізують роки життя Кобзаря.

У 2015 році вандали пошкодили дошку меморіалу та зщили третину вишень у парку. Тоді ситуацію владнав експосол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Через рік, у 2016 році, пам’ятник відновили, однак оригінальний допис на дошці не зберігся. Проблему вирішив мер Алькали. Зрештою, меморіальну дошку відновили, а в парку висадили нові дерева.