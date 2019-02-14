Історія про мощі святого Валентина, які зберігаються на Львівщині

На День святого Валентина всі українці з'їжджаються у містечко Самбір на Львівщині. Тут у у церкві Різдва Пресвятої Богородиці зберігаються мощі покровителя всіх закоханих.

Святий Валентин жив у третьому столітті нашої ери. Тоді воякам забороняли одружуватись, але молодий священик Валентин таємно вінчав закоханих. І за це його засудили на смерть.

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До Самбора мощі святого Валентина потрапили понад 260 років тому. Архівні документи свідчать, що він був певний час покровителем Перемисько-Самбірської єпархії.



Мощі святого Валентина зберігаються у Самборі

За радянських часів, мощі ховали, щоб не забрали комуністи. На загальний показ їх виставили тільки тоді, коли Україна стала незалежною.

Мощі святого священномученика Валентина були привезені 13 травня 1759 року. Вони були передані з Риму, викопані на цвинтарі Прескилли,

– розповів настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Богдан Добрянський.

Історії про чудотворні мощі швидко поширилися світом. Просити допомоги приїжджають навіть люди іншої віри.

"Дуже багато приїжджало казахів сюди, вони не знали, як правильно молитися. Переживали за те, що мусульмани. Були поміж ними й такі, що й російської мови не знали, говорили казахською мовою. Я їм й казав: моліться своїми словами. Головне, щоб ви вірили", – додав отець Богдан Добрянський.

14 лютого у церкві завжди безліч людей. Молодята приходять, бо переконані, що він допоможе у сімейному житті.

У мене розписка сьогодні. Потім, одразу прийдемо до мощів. Сподіваємося, він укріпить наш шлюб і дасть нам наснагу на довге та щасливе життя,

– сказав наречений Роман.

Писати валентинки також започаткував святий Валентин. Перед стратою він залишив дівчині листа з освідченням у коханні. Саме цей лист і вважають першою валентинкою.