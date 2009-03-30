Історію - в оренду?

Уряд продовжить передавати в оренду пам'ятки архітектури.

Пам'ятки - в оренду! Уряд і надалі передаватиме в оренду на 49 років приватним власникам українські пам'ятки архітектури. Міністр культури й туризму Василь Вовкун переконує - іншого виходу у держави немає. У бюджеті не вистачає грошей, аби утримувати у належному стані історичні споруди, що потребують особливої уваги, зокрема, залишків замків чи маєтків. Василь Вовкун (міністр культури і туризму України): "Там де, скажіть, стоїть розбита стіна і один фундамент, то чому не дати на 49 років, я вважаю, що це нормальна практика. Звичайно, що ми не знаємо як себе поведе - це інша справа, але це все рівно ми до цього прийдемо, тому що ми нічого нового не придумаємо, це великі затрати."За словами міністра, у приватних руках споруди підтримуються у належному стані, розбудовується інфраструктура, а за умови відкриття у пам'ятці архітектури громадського закладу створюються і нові робочі місця. З іншого боку, тільки споруда потрапляє до інвестора, держава втрачає будь-який контроль над будівлею.