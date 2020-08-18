ІТ-шники, маркетологи та аграрники: які найпопулярніші спеціальності в Україні
За час суворого карантину дехто задумався над тим, що не там працює, а хтось і взагалі втратив роботу. На час адаптивного карантину частина людей вирішила, що варто діяти вже й змінювати ситуацію.
Про найпопулярніші професії в Україні та як розбіжності між бажаними та пропонованими зарплатами – в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповіла експертка із питань ринку праці Юлія Дрожжина.
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Найпопулярніші спеціальності в Україні
► У найпопулярніших спеціальностях в Україні – ми йдемо в ногу з європейськими країнами. У нас так само мають попит професії технічного напряму. Найбільшу кількість вакансій розміщують для ІТ-сектору:
- розробників,
- тестувальників програмного забезпечення,
- менеджерів проєктів.
► Окрім того, необхідні й спеціалісти у сфері продажів, які залучені в торгівлі:
- менеджерів по роботі з клієнтами,
- працівників торговельних залів,
- касирів.
► Також активно шукають маркетологів, SEO-спеціалістів, PR-менеджерів. Тому що зараз всі розуміють, що бізнесу треба вибудовувати відносини з клієнтами.
► Є пропозиції й у сфері виробництва, в агросекторі. Й загалом у профсферах, які молодь часто ігнорує, найменше конкуренції. Тому там є кадровий голод.
Розбіжність між зарплатами у резюме
У деяких спеціальностях є велика розбіжність у середній зарплаті – між тим, що пропонують у вакансіях і яку пишуть у резюме. Експертка зазначила, що найпопулярніші спеціалісти в Україні – з досвідом роботи від 1 до 3 років. Водночас більшість шукачів на ринку праці – досвідчені фахівці з понад 6-річним досвідом. Відповідно, вони претендують на гідні зарплати, тому виникає така розбіжність.
Зараз бізнес має оптимізувати свої витрати, тому часто розбіжність між бажанням та реальністю роботодавців збільшується,
– наголосила Дрожжина.
Дивіться відео про найпопулярніші професії в Україні: