За час суворого карантину дехто задумався над тим, що не там працює, а хтось і взагалі втратив роботу. На час адаптивного карантину частина людей вирішила, що варто діяти вже й змінювати ситуацію.

Про найпопулярніші професії в Україні та як розбіжності між бажаними та пропонованими зарплатами – в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповіла експертка із питань ринку праці Юлія Дрожжина.

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Найпопулярніші спеціальності в Україні

► У найпопулярніших спеціальностях в Україні – ми йдемо в ногу з європейськими країнами. У нас так само мають попит професії технічного напряму. Найбільшу кількість вакансій розміщують для ІТ-сектору:

розробників,

тестувальників програмного забезпечення,

менеджерів проєктів.

► Окрім того, необхідні й спеціалісти у сфері продажів, які залучені в торгівлі:

менеджерів по роботі з клієнтами,

працівників торговельних залів,

касирів.

► Також активно шукають маркетологів, SEO-спеціалістів, PR-менеджерів. Тому що зараз всі розуміють, що бізнесу треба вибудовувати відносини з клієнтами.

► Є пропозиції й у сфері виробництва, в агросекторі. Й загалом у профсферах, які молодь часто ігнорує, найменше конкуренції. Тому там є кадровий голод.

Розбіжність між зарплатами у резюме

У деяких спеціальностях є велика розбіжність у середній зарплаті – між тим, що пропонують у вакансіях і яку пишуть у резюме. Експертка зазначила, що найпопулярніші спеціалісти в Україні – з досвідом роботи від 1 до 3 років. Водночас більшість шукачів на ринку праці – досвідчені фахівці з понад 6-річним досвідом. Відповідно, вони претендують на гідні зарплати, тому виникає така розбіжність.

Зараз бізнес має оптимізувати свої витрати, тому часто розбіжність між бажанням та реальністю роботодавців збільшується,

– наголосила Дрожжина.

Довідка. За останніми даними Держслужби статистики, рівень безробіття в Україні складає 8.9% без урахування окупованих територій.

Дивіться відео про найпопулярніші професії в Україні: