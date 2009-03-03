Італія: Футбол

Ернан знову покине "Мілан".

Аргетинський нападник "Інтера" Ернан Креспо вже втретє поїде з міста моди та опери вже в червні цього року. Про це в інтерв’ю виданню "Спортінг-Лайф" заявив сам футболіст. 33-річний форвард, попри те, що час від часу забиває у ворота суперників, не витримує суворої конкуренції за місце в основному складі чемпіона Італії.В поточному сезоні Креспо провів у складі неро-адзурі 10 поєдинків і лише одного разу вийшов на поле в стартовому складі. Більше ігрової практики аргетинець у "Інтері" навряд чи отримає, враховуючи вік футболіста і давні прохолодні стосунки з наставником "синьо-чорних" Жозе Мауріньйо. Саме прихід цього тренера до керма "Челсі" примусив Ернана 5 років тому покинути Туманний Альбіон. Німецький сайт "Трансфермаркт"оцінює форварда у 5 мільйонів євро.