Італія: Футбол

Язик мій - ворог мій.

Мабуть, цього прислів'я ніколи не чув наставник міланського "Інтера" Жозе Мауріньйю. Інакше двічі подумав би перед тим, як наголошувати в інтерв'ю італійським ЗМІ на тому, що "Ювентусу" в чемпіонаті нібито допомагають судді. Федерація футболу Італії вирішила покарати португальського тренера за провокаційні заяви.Формулювання футбольні чиновники оприлюднили - "за висловлювання, що шкодять репутації арбітрів". А от над самим покаранням ще думають. Очевидно, що Маурінью доведеться заплатити штраф, а можливо на наставника чекає ще й дискваліфікація. Сам "Залізний Жозе" своєї провини не визнає. Мовляв, сказав що думає. Тому яким би не був вирок Федерації - вибачатися ані перед суддями, ані перед "Старою дамою" не буде - йдеться в офіційній заяві "Інтера".