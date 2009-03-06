Італія: Футбол

Італія обожнює Пінтуріккіо.

Ні-ні, на Апенінах не розгорнувся мистецький бум. Йдеться про легенду туринського "Ювентуса", якого називають так само, як знаменитого художника. Алессандро Дель П'єро - найулюбленіший футболіст Серії А. Такі результати опитування, проведеного відомою фірмою Паніні, що виготовляє футбольні картки та журнали з наклейками.За Містера "Ювентус"проголосував кожен 20 із 200 тисяч опитаних. На другому місці рейтингу популярності опинився одноклубник Дель П'єро - голкіпер Джанлуїджі Буффон. "Бронза" - в нападника міланського "Інтера" Златана Ібрагімовіча. До чільної десятки увійшли також Кака, Недвед, Майкон та інші.