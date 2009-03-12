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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Італія: Футбол

13:40, 12 березня 2009 208

Донаноді подобаються колишні українські гірники.

Екс-наставник збірної Італії, а віднедавна "Наполі" хоче побачити у себе в команді Крістіано Лукареллі. За твердженням "Трансфермаркетвеб", Донадоні найближчим часом планує звернутись до керівництва неаполітанського клубу із проханням влітку купити колишнього форварда "Шахтаря".Роберто знає про талант 33-річного  Лукареллі із власного досвіду. Раніше під його керівництвом Крістіан грав за "Ліворно" та "скуадру адзурру". Наразі Лукареллі захищає кольори представника серії "В" "Парми". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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