Італія: Футбол
13:40, 12 березня 2009 208
Донаноді подобаються колишні українські гірники.
Екс-наставник збірної Італії, а віднедавна "Наполі" хоче побачити у себе в команді Крістіано Лукареллі. За твердженням "Трансфермаркетвеб", Донадоні найближчим часом планує звернутись до керівництва неаполітанського клубу із проханням влітку купити колишнього форварда "Шахтаря".Роберто знає про талант 33-річного Лукареллі із власного досвіду. Раніше під його керівництвом Крістіан грав за "Ліворно" та "скуадру адзурру". Наразі Лукареллі захищає кольори представника серії "В" "Парми".
Джерело: 24 Канал
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