Італія: Футбол

Стосунки із фанами у цього тренера специфічні.

Одні хочуть, щоб він провернувся, інші навпаки - женуть. На екранах кадри вересня 2007 - вболівальники лондонського "Челсі" не схвалили відставку португальця і закликають керівництво "синіх" повернути Коуча. Маурінью, згадаємо, довго без роботи не сидів і в червні 2008 очолив міланський "Інтер". В чемпіонаті "нерро-адзурі" на результат не скаржаться. За одинадцять турів до фінішу серії А "Інтер" везе "Ювентусу" 7 очок і здається таки здобуде четвертий поспіль скудетто. Інша справа - євробаталії - одна восьма ліги чемпіонів вже третій рік поспіль залишається для "Інтера" нездоланим бар’єром. "Лузітанський брехун - тобі не місце в Мілані" - таким банером привітали Тіфозі поразку команди від "Манчестер Юнайтед". Не виключено, що вже в кінці сезону на Маурінью чекає відставка - принаймні у цьому переконані місцеві ЗМІ.