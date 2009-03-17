Італія: Футбол

Футбольний снаряд для вибраних.

В Римі представили м’яч, за яким 27 травня бігатимуть фіналісти найпрестижнішого єврокубкового турніру Ліги чемпіонів. Зовні снаряд мало чим відрізняється від м’ячів, які УЄФА з 2000 ввела в експлуатацію саме у Лізі чемпіонів. Тут і традиційні зірки, і логотипи турніру. Головна відмінність "Finale Rome" – кольори. М’яч бордовий, а зірки обрамлені позолотою. Зрозуміло, що футбольна куля виготовлена за останніми технологіями - м’яч легко контролювати і точно спрямовувати на партнера чи у ворота, і що найголовніше за будь-яких погодних умов. Відмітили дизайн та якість круглого красеня і головні дійові особи презентації - Руді Фьоллєр, який тут, у Римі, вигравав Чемпіонат світу 19 років тому та Джордано Бруно - багаторічний гравець столичного "Лаціо".