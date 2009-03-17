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Італія: Футбол

14:41, 17 березня 2009 244

До бразильського футбольного трикутника бракує хіба що Амаурі.

Італійський "Мілан" планує зробити сенсаційну трансферну пропозицію "Ювентусу" щодо купівлі нападника Амаурі. В планах "россо-нері" формування зіркового бразильського тріо на вістрі атаки команди – Кака, Пату і нарешті Амаурі.За інформацією Channel4, "Мілан" уже зробив пропозицію форварду, мовляв із бразильцем зустрічався радник клубу з трансферних питань Леонардо. "Стара сеньйора", втім розлучатись із голеадором не має наміру, адже чарівник м’яча одразу ж заграв в "Ювентусі" після переходу із "Палермо" і забив у серії "А" вже 12 м’ячів. Крім того "Мілану" доведеться витратити чимало грошей - за дострокове розірвання контракту із туринцями передбачена сума у 20 мільйонів фунтів відступних. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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