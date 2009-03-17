Італія: Футбол

Франческо Тотті веде переговори про новий контракт з "Ромою".

Справжні вожаки слів на вітер не кидають! Франческо Тотті, який неодноразово запевняв, що планує завершити професійну кар'єру футболіста в італійській "Ромі", от-от підпише новий контракт з "Джало-россі". Чинна угода "Імператора" з римським клубом добігає кінця лише наступного сезону і 32-річний Франческо веде переговори, щодо його продовження ще на 4 роки. Таким чином Тотті де факто таки повішає бутси на цвяха у роздягальні саме "Роми". За даними "Скай Спортс", за новими умовами "Імператор", який забив за римлян більше 160 голів за рік зароблятиме 5,5 мільйонів євро. Впродовж усієї дорослої кар'єри, що триває з 1993 року, Тотті носив на серці логотип виключно "Роми".